Kimse Bilmez 26. yeni bölüm ATV canlı izle! Kimse Bilmez 26. bölüm başladı!

Kimse Bilmez 26. Yeni bölüm ATV canlı izle şeklindeki araştırmalar dizinin takipçileri tarafından sürüyor. Keremcem'in başrollerinde olduğu fenomen dizide bu hafta; Ali'nin teşkilattan tanıdığı "Manyak" lakaplı Nedim, yıllar sonra yarım bıraktığı bir hesabı kapamak için çıkagelir. Tek derdi birinci adam olmaktır. Adeta kötünün tanımını yeniden yapacak olan Manyak Nedim' Kurtbey ve Ali'nin hayatının tam orta yerine düşer. Her hafta heyecan dolu sahneleriyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen yapım Pazar günleri yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. İnternet üzerinden takip etmek isteyen kişiler ise Kimse Bilmez 26. Yeni bölüm ATV canlı izle sorgulamaları yapıyor. İşte Kimse Bilmez 26. Yeni bölüm ATV canlı izle ekranı…

KİMSE BİLMEZ 26. YENİ BÖLÜM BAŞLIYOR!

"Babamı öldürdüğün gün bu yanlışı sen yaptın ve cezanı çekeceksin!"

Başrollerinde Keremcem ve Özgü Kaya'nın olduğu diziyi ATV canlı izle ekranı ile haberimizin devamında bulunan linkten takip edebilirsiniz…