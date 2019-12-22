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Kimse Bilmez 26. yeni bölüm ! başladı!

ATV'nin sevilen dizisi ile ilgili olarak Kimse Bilmez 26. Yeni bölüm şeklindeki araştırmalar dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu hafta Ali ve Sevda nihayet Uygar'dan kurtulup tüm sorunları geride bıraktıklarını düşünerek birbirlerine sarılacak. Ancak hiç beklenmedik bir anda bir isim karşılarına çıkacak. Başladığı günden bu yana her hafta Pazar günü ekranlara gelen yapımın başrollerinde ise ünlü oyuncu Keremcem bulunuyor. Vatandaşlar internet üzerinden bu haftaki bölümü izlemek için Kimse Bilmez 26. Yeni bölüm ATV canlı izle linkini araştırıyor. İşte sevilen dizi Kimse Bilmez 26. Yeni bölüm ATV canlı izle ekranı…

Giriş Tarihi: 22.12.2019 20:58
Kimse Bilmez 26. yeni bölüm ATV canlı izle! Kimse Bilmez 26. bölüm başladı!

Kimse Bilmez 26. Yeni bölüm şeklindeki araştırmalar dizinin takipçileri tarafından sürüyor. Keremcem'in başrollerinde olduğu fenomen dizide bu hafta; Ali'nin teşkilattan tanıdığı "Manyak" lakaplı Nedim, yıllar sonra yarım bıraktığı bir hesabı kapamak için çıkagelir. Tek derdi birinci adam olmaktır. Adeta kötünün tanımını yeniden yapacak olan Manyak Nedim' Kurtbey ve Ali'nin hayatının tam orta yerine düşer. Her hafta heyecan dolu sahneleriyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen yapım Pazar günleri yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. İnternet üzerinden takip etmek isteyen kişiler ise Kimse Bilmez 26. Yeni bölüm ATV canlı izle sorgulamaları yapıyor. İşte Kimse Bilmez 26. Yeni bölüm ATV canlı izle ekranı…

KİMSE BİLMEZ 26. YENİ BÖLÜM BAŞLIYOR!

"Babamı öldürdüğün gün bu yanlışı sen yaptın ve cezanı çekeceksin!"

Başrollerinde Keremcem ve Özgü Kaya'nın olduğu diziyi ATV canlı izle ekranı ile haberimizin devamında bulunan linkten takip edebilirsiniz…

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Kimse Bilmez 26. yeni bölüm ATV canlı izle! Kimse Bilmez 26. bölüm başladı!
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