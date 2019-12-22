Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Son dakika: Ünlü şarkıcı Ceylan'ın yeğen Nazlıcan Arkan yaşamını yitirdi! Nazlıcan Arkan kimdir neden öldü?

Son dakika: Ünlü şarkıcı 'ın yeğen yaşamını yitirdi! neden öldü?

Daha önce İşte Benim Stilim yarışmasında da boy gösteren 'ın yeğeni , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti! Henüz 25 yaşında olan Nazlıcan Arkan'ın ölüm haberini Ceylan, Instagram hesabından verdi. Bu acı haberin açıklanmasından sonra Nazlıcan Arkan'ın ismi Google Trend listesinde 1 numarada yer aldı. Genç kızın cenaze namazı bugün Büyükçekmece Küba Camii'nde kılınacak, TÜYAP mezarlığına defnedilecek.

Giriş Tarihi: 22.12.2019 11:01
Son dakika: Ünlü şarkıcı Ceylan'ın yeğen Nazlıcan Arkan yaşamını yitirdi! Nazlıcan Arkan kimdir neden öldü?

Şarkıcı , yeğeninin ölüm haberini Instagram'dan paylaştı. Ceylan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Acı kaybımız... Kelimelerle tarif edilemeyecek bir acı yaşıyoruz. Yeğenim yaşam savaşını kaybetti. Cenazesi 22 Aralık Pazar Büyükçekmece Küba Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Tüyap Mezarlığı'na defnedilecektir." Bu acı haberin ardından vatandaşlar Ceylan'ın yeğeni ve neden öldü? konusunda araştırmalara başladı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ünlü şarkıcı Ceylan'ın yeğen Nazlıcan Arkan yaşamını yitirdi! Nazlıcan Arkan kimdir neden öldü?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN