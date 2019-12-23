Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeye devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Aynı adlı romandan sinemaya uyarlanarak 9 dalda Oscar ödülü kazanan ''İngiliz Hasta'' adlı filmin başrol oyuncusu kimdir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Aynı adlı romandan sinemaya uyarlanarak 9 dalda Oscar ödülü kazanan ''İngiliz Hasta'' adlı filmin başrol oyuncusu kimdir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz.

Aynı adlı romandan sinemaya uyarlanarak 9 dalda Oscar ödülü kazanan ''İngiliz Hasta'' adlı filmin başrol oyuncusu kimdir?

Ralph Fiennes - Kont Laszlo de Almásy (CEVAP)