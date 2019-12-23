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Çukur 3. Sezon 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 3. Sezon 14 bölümde neler olmuştu. İşte detaylar…
Çukur 3. Sezon 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 3. Sezon 14 bölümde neler olmuştu. İşte detaylar…
Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur 3. Sezon 14. Bölümüyle ekranlardaki yerini almasının ardından, 3. Sezon 15. bölümüyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sevilen dizinin 14. bölümünde, Azer’in saldırısı ile vurulan Cumali yaşam savaşı verirken, Çukur Cumali’den gelecek iyi haberi bekleyecek. Bir kez daha ailesinden birini kaybetme ihtimali ile karşı karşıya kalan Yamaç ve Selim, Azer’e saldırmak için harekete geçerken karşısında beklenmedik bir anda Karaca’yı bulacak. Bir oğullarını daha kaybetmek istemeyen Sultan ve Fadik bu savaşa son vermeye çalışacak. Öte yandan diziseverler arama motorlarında, Çukur 3. Sezon 15. Bölüm fragmanı ile ilgili yoğun olarak araştırmaya devam ediyor Çukur 3. Sezon 15. Bölüm fragmanı bağlantısını haberimizde bulabilir ve keyifle izleyebilirsiniz. En güncel dizi haberlerini sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. İşte Çukur 3. Sezon 15. Bölüm ve 14. Bölüm özeti…
Giriş Tarihi: 24.12.2019 01:17Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 01:17