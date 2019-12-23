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'''t Türk''te geçen '''' terimiyle ifade edilen hangisidir?

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve '''t Türk''te geçen '''' terimiyle ifade edilen hangisidir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki, ''Divanu Lugati't Türk''te geçen ''balu balu'' terimiyle ifade edilen hangisidir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 20:58 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 22:06
''Divanu Lugati't Türk''te geçen ''balu balu'' terimiyle ifade edilen hangisidir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeye devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan ''Divanu Lugati't Türk''te geçen ''balu balu'' terimiyle ifade edilen hangisidir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan''Divanu Lugati't Türk''te geçen ''balu balu'' terimiyle ifade edilen hangisidir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

''Divanu Lugati't Türk''te geçen ''balu balu'' terimiyle ifade edilen hangisidir?

A- NİNNİ (CEVAP)

B- BİLMECE

C- EFSANE

D- FIKRA

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''Divanu Lugati't Türk''te geçen ''balu balu'' terimiyle ifade edilen hangisidir?
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