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, sıkıntılı ?

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve , sıkıntılı ? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki, Güç, hangisidir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 20:25 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 20:27
Güç, sıkıntılı anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir?

Güç, sıkıntılı anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir?

A- MEŞAKATLİ

b MAŞAKATLİ

c MEŞAKKATLİ (DOĞRU)

D MAŞAKKATLİ

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Güç, sıkıntılı anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir?
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