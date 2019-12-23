Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Güç, sıkıntılı anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki, Güç, sıkıntılı anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz. Güç, sıkıntılı anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir? A- MEŞAKATLİ b MAŞAKATLİ c MEŞAKKATLİ (DOĞRU) D MAŞAKKATLİ