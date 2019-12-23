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Hangi serinin bütün filmlerinin yönetmeni 'dür?

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangi serinin bütün filmlerinin yönetmeni 'dür? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki, Hangi serinin bütün filmlerinin yönetmeni Steven Spielberg'dür? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'in merak edilen soru ve cevapları!

Giriş Tarihi: 23.12.2019 21:21 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 22:06
Hangi serinin bütün filmlerinin yönetmeni Steven Spielberg'dür?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeye devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangi serinin bütün filmlerinin yönetmeni Steven Spielberg'dür? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Hangi serinin bütün filmlerinin yönetmeni Steven Spielberg'dür? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Hangi serinin bütün filmlerinin yönetmeni Steven Spielberg'dür?

A- JURASSİC PARK

B-İNDİANA JONES (CEVAP)

C-JAWS

D-HARRY POTTER

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