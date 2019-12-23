Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeye devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangi serinin bütün filmlerinin yönetmeni Steven Spielberg'dür? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Hangi serinin bütün filmlerinin yönetmeni Steven Spielberg'dür? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Hangi serinin bütün filmlerinin yönetmeni Steven Spielberg'dür?

A- JURASSİC PARK

B-İNDİANA JONES (CEVAP)

C-JAWS

D-HARRY POTTER