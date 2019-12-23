Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeye devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangisi, Türkiye'de en çok kullanılan 50 soyadından biri değildir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Hangisi, Türkiye'de en çok kullanılan 50 soyadından biri değildir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Hangisi, Türkiye'de en çok kullanılan 50 soyadından biri değildir?

B- TOPRAK (CEVAP)