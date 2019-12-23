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Hangisi, Türkiye'de en çok kullanılan değildir?

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangisi, Türkiye'de en çok kullanılan değildir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki, Hangisi, Türkiye'de en çok kullanılan 50 soyadından biri değildir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'in merak edilen soru ve cevapları!

Giriş Tarihi: 23.12.2019 21:20 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 21:20
Hangisi, Türkiye'de en çok kullanılan 50 soyadından biri değildir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeye devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangisi, Türkiye'de en çok kullanılan 50 soyadından biri değildir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Hangisi, Türkiye'de en çok kullanılan 50 soyadından biri değildir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Hangisi, Türkiye'de en çok kullanılan 50 soyadından biri değildir?

B- TOPRAK (CEVAP)

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