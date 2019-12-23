Hekimoğlu 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak?

Geçtiğimiz hafta ekranlara gelen; başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan ve Kaan Yıldırım'ın yer aldığı Hekimoğlu dizisinin 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. House M.'den dizisinden uyarlanan Hekimoğlu dizisinin yeni bölümünde, Dr. İpek'in zorlamasıyla poliklinik görevine çıkan Hekimoğlu, durumdan memnun olmadığını hastalara belli eder. İpek artık bu durumu kabullenmeye başlamıştır.

HEKİMOĞLU 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Hekimoğlu 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak? İşte, merak edilenler....

Hekimoğlu 2. bölüm ikinci fragmanı izle

Ateş Hekimoğlu, poliklinik görevinde ortalığı birbirine katıyor! Dr. İpek'in zorlamasıyla poliklinik görevine çıkan Hekimoğlu, durumdan memnun olmadığını hastalara belli eder. İpek artık bu durumu kabullenmeye başlamıştır.

Diğer taraftan Emre ve Zeynep arasındaki romantik gerilim hızla tırmanmaya başlar. Emre, Zeynep ile konuşmaya çalışırken Mehmet Ali'nin meraklı gözlerinden kaçamaz.

Basketbol oyuncusu genç hasta, Ateş Hekimoğlu'nu geçmişine götürür. Geçmişinden gelen hatıralar o kadar da güzel değildir.

HEKİMOĞLU DİZİ KONUSU

Ateş Hekimoğlu 40'lı yaşlarında başarılı bir doktordur. Tıp Fakültesinden arkadaşı İpek'in yönetici olduğu vakıf hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Gerek yaşam tarzı gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok uzakta olan Ateş Hekimoğlu'nun en bilinen özelliği hastalarla birebir ilişki kurmadan, hastalıklara odaklanarak araştırma yapmasıdır. Her yeni karmaşık vaka onun için çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi, kışkırtıcı ve heyecan vericidir.

Hekimoğlu, yaptığı teşhis ve tedavilerle ününü günden güne arttırırken, hastane düzenine ayak uyduramaması hastane yöneticisi İpek'i çoğu zaman zor durumda bırakır. İpek, Hekimoğlu'nun zorlu karakterini anlayan ve bunu tahammül edebilen iki kişiden biridir. Diğeri de Hekimoğlu'nun lise ve üniversiteden arkadaşı Onkoloji Uzmanı Orhan'dır. Hekimoğlu'yla tamamen zıt karakterde olsalar da Orhan her zaman Ateş'in iç sesi ve vicdanı olur. İkisi bir araya geldiklerinde mükemmel doktoru oluştururlar. Biri zekasıyla diğeri de sağ duyusuyla yaklaşır hastalara…