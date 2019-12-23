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27. Bölüm fragmanı izle! Hercai 27. bölümde neler oluyor?

27. Bölüm fragmanı yayınlandı! ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai yeni sezonuyla da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin 27. bölümünde ortalık karışıyor. Hatırlanacağı üzere son bölümde, Reyyan ve Miran’ın tekrardan bir araya gelmişti. Yeni bölümde Miran ve Azize arasında büyük bir tartışma yaşanırken, fragmana damga vuran sözler ise, "Vicdan nedir bilir misin? Benim özüm sensin demek!" oldu. Haberimizin ayrıntılarından Hercai 27. Bölüm fragmanı izle seçeneğini bulabilir, son bölüm ve fragman özetine ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 23.12.2019 11:39
Hercai 27. Bölüm fragmanı izle! Hercai 27. bölümde neler oluyor?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai, her Cuma izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Heyecan ve aksiyonun bir saniye bile eksik olmadığı dizide geçtiğimiz hafta, Reyyan ve Miran için yeni bir dönemin kapıları açıldı. Heyecanın bir an bile eksik olmadığı dizinin yeni bölüm fragmanı hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Hercai 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları sizler için hazırladık. İşte Hercai 27. Bölüm fragmanı ve özeti…

HERCAİ 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? HERCAİ 27. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Hercai 27.bölümü Cuma akşamı ATV'de saat 20.00'da başlayacak. Haberimizde, Hercai 27.bölüm fragmanına ve yeni bölümde yaşanacak tüm detaylara erişebilirsiniz.

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Hercai 27. Bölüm fragmanı izle! Hercai 27. bölümde neler oluyor?
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