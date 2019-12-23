Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeye devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan ''Kenan Ülkesi'' veya ''Kenan Diyarı'' olarak bilinen tarihi bölge nerededir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan ''Kenan Ülkesi'' veya ''Kenan Diyarı'' olarak bilinen tarihi bölge nerededir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Kenan Ülkesi veya Kenan Diyarı olarak bilinen tarihi bölge nerededir?

A- Batı Afrika

B- Mağrip

C- Yakın Doğu (Cevap)

D- Uzak Doğu