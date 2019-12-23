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''Kenan Ülkesi'' veya '''' olarak ?

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan ''Kenan Ülkesi'' veya '''' olarak ? soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Kenan Ülkesi'' veya ''Kenan Diyarı'' olarak bilinen tarihi bölge nerededir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki, sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 20:31 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 20:36
''Kenan Ülkesi'' veya ''Kenan Diyarı'' olarak bilinen tarihi bölge nerededir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeye devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan ''Kenan Ülkesi'' veya ''Kenan Diyarı'' olarak bilinen tarihi bölge nerededir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan ''Kenan Ülkesi'' veya ''Kenan Diyarı'' olarak bilinen tarihi bölge nerededir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Kenan Ülkesi veya Kenan Diyarı olarak bilinen tarihi bölge nerededir?

A- Batı Afrika

B- Mağrip

C- Yakın Doğu (Cevap)

D- Uzak Doğu

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''Kenan Ülkesi'' veya ''Kenan Diyarı'' olarak bilinen tarihi bölge nerededir?
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