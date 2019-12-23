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programında ikinci soruda elenen yarışmacı Kaan sosyal medyada gündem oldu!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı 853. bölümüyle dün yayınlandı. ’nun sunuculuğunu yaptığı yarışmada ikinci soruda elenen Kaan isimli yarışmacı sosyal medyada gündem oldu. Yarışmacı, İmirzalıoğlu'nun sorusuna yanlış cevap verince para ödülü alamadan yarışmadan elendi.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 08:22 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 08:23
Kim Milyoner Olmak İster programında ikinci soruda elenen yarışmacı Kaan sosyal medyada gündem oldu!

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular kadar yarışmaya katılanlar da büyük ilgi görüyor. Kimi yarışmacılar iddialı olmasına rağmen ilk soruda elenirken, kimi yarışmacılar da son sorulara kadar ilerleyebiliyor.

Kim Milyoner Olmak İster'de ikinci soruda elenince sosyal medyada gündem oldu

İKİNCİ SORUDA ELENDİ, SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yayınlanan son bölümde ikinci soruda elenen Kaan isimli yarışmacı sosyal medyada gündem oldu. İmirzalıoğlu'nun "Genellikle çocuklar arasında şaka amaçlı, başparmağı burna değdirip öteki parmakları açarak ve sallayarak yapılan hareketin adı nedir?" sorusuna 'Pışık' cevabı verince yarışmadan elendi.

Tosun Paşa sorusunda seyirciler de şaşırdı! Kim Milyoner Olmak İster 853. bölüm soru ve cevapları

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Kim Milyoner Olmak İster programında ikinci soruda elenen yarışmacı Kaan sosyal medyada gündem oldu!
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