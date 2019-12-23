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''Neşter''le eş anlamlı kelime hangisidir?

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Neşter''le eş anlamlı kelime hangisidir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki, ''Neşter''le eş anlamlı kelime hangisidir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'in merak edilen soru ve cevapları!

Giriş Tarihi: 23.12.2019 22:23 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 22:25
''Neşter''le eş anlamlı kelime hangisidir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeye devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan ''Neşter''le eş anlamlı kelime hangisidir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan ''Neşter''le eş anlamlı kelime hangisidir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

''Neşter''le eş anlamlı kelime hangisidir?

Üstüpü

Abeslang

Steteskop

Bisturi

Doğru cevap ise şöyle:

Bisturi

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''Neşter''le eş anlamlı kelime hangisidir?
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