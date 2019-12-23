Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeye devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan ''Neşter''le eş anlamlı kelime hangisidir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan ''Neşter''le eş anlamlı kelime hangisidir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

''Neşter''le eş anlamlı kelime hangisidir?

Üstüpü

Abeslang

Steteskop

Bisturi

Doğru cevap ise şöyle:

Bisturi