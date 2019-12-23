Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Osmanlılarda okçular için kullanılan ve köken anlamı yay çeken olan kelime hangisidir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki,Osmanlılarda okçular için kullanılan ve köken anlamı yay çeken olan kelime hangisidir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 23.12.2019 21:06Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 22:08
Osmanlılarda okçular için kullanılan ve köken anlamı yay çeken olan kelime hangisidir?