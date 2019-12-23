Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeye devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Penguenlerin doğadaki yaşam alanlarının en kuzeyindeki nokta neresidir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Penguenlerin doğadaki yaşam alanının en kuzeyindeki nokta neresidir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Penguenlerin doğadaki yaşam alanının en kuzeyindeki nokta neresidir?

A- BAHAMA ADALARI

B-HAWAİİ ADALARI

C FAROE ADALARI

D-GALAPAGOS ADALARI (CEVAP)