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doğadaki yaşam alanının en kuzeyindeki nokta neresidir?

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve doğadaki yaşam alanının en kuzeyindeki nokta neresidir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki, Penguenlerin doğadaki yaşam alanının en kuzeyindeki nokta neresidir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 20:54 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 22:06
Penguenlerin doğadaki yaşam alanının en kuzeyindeki nokta neresidir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeye devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Penguenlerin doğadaki yaşam alanlarının en kuzeyindeki nokta neresidir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Penguenlerin doğadaki yaşam alanının en kuzeyindeki nokta neresidir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Penguenlerin doğadaki yaşam alanının en kuzeyindeki nokta neresidir?

A- BAHAMA ADALARI

B-HAWAİİ ADALARI

C FAROE ADALARI

D-GALAPAGOS ADALARI (CEVAP)

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Penguenlerin doğadaki yaşam alanının en kuzeyindeki nokta neresidir?
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