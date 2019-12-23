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, bir kitabın yazarıdır?

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve , bir kitabın yazarıdır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki, Roma İmparatoru Marcus Aurelius, Türkiye'de hangi adla yayımlanan bir kitabın yazarıdır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'in merak edilen soru ve cevapları!

Giriş Tarihi: 23.12.2019 23:22 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 23:22
Roma İmparatoru Marcus Aurelius, Türkiye'de hangi adla yayımlanan bir kitabın yazarıdır?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeye devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Roma İmparatoru Marcus Aurelius, Türkiye'de hangi adla yayımlanan bir kitabın yazarıdır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Roma İmparatoru Marcus Aurelius, Türkiye'de hangi adla yayımlanan bir kitabın yazarıdır?sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Roma İmparatoru Marcus Aurelius, Türkiye'de hangi adla yayımlanan bir kitabın yazarıdır?

A- Devlet

B- Anılar, Düşler, Düşünceler

C- Hükümdar

D- Kendime Düşünceler (CEVAP)

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