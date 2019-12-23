Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeye devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Roma İmparatoru Marcus Aurelius, Türkiye'de hangi adla yayımlanan bir kitabın yazarıdır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Roma İmparatoru Marcus Aurelius, Türkiye'de hangi adla yayımlanan bir kitabın yazarıdır?sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Roma İmparatoru Marcus Aurelius, Türkiye'de hangi adla yayımlanan bir kitabın yazarıdır?

A- Devlet

B- Anılar, Düşler, Düşünceler

C- Hükümdar

D- Kendime Düşünceler (CEVAP)