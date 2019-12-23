Yayın hayatına yeni başlayan Sefirin kızı dizisi yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Gerek oyuncuları gerekse konusuyla dikkat çeken dizinin çekimleri ise yurt içi ve yurt dışında yapılıyor. Dizi başlar başlamaz '' Sefirin Kızı dizisi konusu ve oyuncuları nelerdir?'' sorusuna yanıt aranıyor. Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar'ın daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanmasını konu alan dizinin hikayesi ilgi çekiyor. Peki Sefirin Kızı dizisi konusu ve oyuncuları nelerdir? İşte Sefirin Kızı dizisinin hikayesi ve oyuncu kadrosu!

SEFİRİN KIZI DİZİSİ OYUNCULARI VE KONUSU NEDİR?

Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinin konusu ve oyuncuları dair merak edilenler haberimizin devamında yer alıyor. İşte Sefirin Kızı konusu ve oyuncuları