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dizisi konusu ve oyuncuları nelerdir? İşte Sefirin Kızı dizisinin hikayesi

Star TV’de yayınlanan 2.bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Hem konusu hem oyuncu kadrosuyla ilgi çeken dizi reytinglerde zirveyi oynuyor. Başrollerinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek’in oynadığı dizide Nare ile Sancar’ın dillere destan aşkı konu alınıyor. Yönetmenliğini Emre Kabakuşak, senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz’ın üstlendiği dizi ilk bölümüyle izleyicisinden tam puan almıştı. Peki konusu ve oyuncuları nelerdir? İşte Sefirin Kızı dizisinin hikayesi ve oyuncuları!

Giriş Tarihi: 23.12.2019 18:35
Sefirin Kızı dizisi konusu ve oyuncuları nelerdir? İşte Sefirin Kızı dizisinin hikayesi

Yayın hayatına yeni başlayan dizisi yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Gerek oyuncuları gerekse konusuyla dikkat çeken dizinin çekimleri ise yurt içi ve yurt dışında yapılıyor. Dizi başlar başlamaz '' konusu ve oyuncuları nelerdir?'' sorusuna yanıt aranıyor. Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar'ın daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanmasını konu alan dizinin hikayesi ilgi çekiyor. Peki Sefirin Kızı dizisi konusu ve oyuncuları nelerdir? İşte Sefirin Kızı dizisinin hikayesi ve oyuncu kadrosu!

SEFİRİN KIZI DİZİSİ OYUNCULARI VE KONUSU NEDİR?

Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinin konusu ve oyuncuları dair merak edilenler haberimizin devamında yer alıyor. İşte ve oyuncuları

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Sefirin Kızı dizisi konusu ve oyuncuları nelerdir? İşte Sefirin Kızı dizisinin hikayesi
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