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sona erdiğinde Türkiye'de saat sabah 05.30 olmuşsa, izlediğiniz aittir?

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve sona erdiğinde Türkiye'de saat sabah 05.30 olmuşsa, izlediğiniz aittir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki, Televizyondan canlı olarak seyrettiğiniz maç sona erdiğinde Türkiye'de saat sabah 05.30 olmuşsa, izlediğiniz maç muhtemelen hangisine aittir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'in merak edilen soru ve cevapları!

Giriş Tarihi: 23.12.2019 21:44 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 21:52
Televizyondan canlı olarak seyrettiğiniz maç sona erdiğinde Türkiye'de saat sabah 05.30 olmuşsa, izlediğiniz maç muhtemelen hangisine aittir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeye devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Televizyondan canlı olarak seyrettiğiniz maç sona erdiğinde Türkiye'de saat sabah 05.30 olmuşsa, izlediğiniz maç muhtemelen hangisine aittir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Televizyondan canlı olarak seyrettiğiniz maç sona erdiğinde Türkiye'de saat sabah 05.30 olmuşsa, izlediğiniz maç muhtemelen hangisine aittir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Televizyondan canlı olarak seyrettiğiniz maç sona erdiğinde Türkiye'de saat sabah 05.30 olmuşsa, izlediğiniz maç muhtemelen hangisine aittir?

A-UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

B-NBA (CEVAP)

C-LA LİGA

D- EUROLEAGUE

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