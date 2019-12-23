Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeye devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Televizyondan canlı olarak seyrettiğiniz maç sona erdiğinde Türkiye'de saat sabah 05.30 olmuşsa, izlediğiniz maç muhtemelen hangisine aittir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Televizyondan canlı olarak seyrettiğiniz maç sona erdiğinde Türkiye'de saat sabah 05.30 olmuşsa, izlediğiniz maç muhtemelen hangisine aittir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Televizyondan canlı olarak seyrettiğiniz maç sona erdiğinde Türkiye'de saat sabah 05.30 olmuşsa, izlediğiniz maç muhtemelen hangisine aittir?

A-UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

B-NBA (CEVAP)

C-LA LİGA

D- EUROLEAGUE