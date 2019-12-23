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Trampet, ne tür enstrümanlardır?

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Trampet, ne tür enstrümanlardır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki, Trampet, trombon ve trompet sırasıyla ne tür enstrümanlardır?sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'in merak edilen soru ve cevapları!

Giriş Tarihi: 23.12.2019 21:08 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 21:10
Trampet, trombon ve trompet sırasıyla ne tür enstrümanlardır?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeye devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Trampet, trombon ve trompet sırasıyla ne tür enstrümanlardır?sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Trampet, trombon ve trompet sırasıyla ne tür enstrümanlardır? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Trampet, trombon ve trompet sırasıyla ne tür enstrümanlardır?

A- Vurmalı nefesli vurmalı

B- Vurmalı nefesli nefesli (CEVAP)

C- Nefesli vurmalı nefesli

D- Nefesli vurmalı vurmalı

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Trampet, trombon ve trompet sırasıyla ne tür enstrümanlardır?
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