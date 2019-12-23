Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeye devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Trampet, trombon ve trompet sırasıyla ne tür enstrümanlardır?sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Trampet, trombon ve trompet sırasıyla ne tür enstrümanlardır? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Trampet, trombon ve trompet sırasıyla ne tür enstrümanlardır?

A- Vurmalı nefesli vurmalı

B- Vurmalı nefesli nefesli (CEVAP)

C- Nefesli vurmalı nefesli

D- Nefesli vurmalı vurmalı