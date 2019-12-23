Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeye devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Türkiye'de 1980'lerin sonunda televizyonda yayımlanan ve başkarakteri Zekiye'yi Seden Kızıltunç'un canlandırdığı dizinin adı nedir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Türkiye'de 1980'lerin sonunda televizyonda yayımlanan ve başkarakteri Zekiye'yi Seden Kızıltunç'un canlandırdığı dizinin adı nedir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Türkiye'de 1980'lerin sonunda televizyonda yayımlanan ve başkarakteri Zekiye'yi Seden Kızıltunç'un canlandırdığı dizinin adı nedir?

A: Zombi Zekiye

B: Vampir Zekiye

C: Hayalet Zekiye

D: Uzaylı Zekiye

Doğru cevap: D: Uzaylı Zekiye

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