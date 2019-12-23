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Türkiye'de 1980'lerin 'yi 'un canlandırdığı dizinin adı nedir?

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Türkiye'de 1980'lerin 'yi 'un canlandırdığı dizinin adı nedir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki, Türkiye'de 1980'lerin sonunda televizyonda yayımlanan ve başkarakteri Zekiye'yi Seden Kızıltunç'un canlandırdığı dizinin adı nedir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'in merak edilen soru ve cevapları!

Giriş Tarihi: 23.12.2019 21:47 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 22:00
Türkiye'de 1980'lerin sonunda televizyonda yayımlanan ve başkarakteri Zekiye'yi Seden Kızıltunç'un canlandırdığı dizinin adı nedir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeye devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Türkiye'de 1980'lerin sonunda televizyonda yayımlanan ve başkarakteri Zekiye'yi Seden Kızıltunç'un canlandırdığı dizinin adı nedir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Türkiye'de 1980'lerin sonunda televizyonda yayımlanan ve başkarakteri Zekiye'yi Seden Kızıltunç'un canlandırdığı dizinin adı nedir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Türkiye'de 1980'lerin sonunda televizyonda yayımlanan ve başkarakteri Zekiye'yi Seden Kızıltunç'un canlandırdığı dizinin adı nedir?

A: Zombi Zekiye

B: Vampir Zekiye

C: Hayalet Zekiye

D: Uzaylı Zekiye

Doğru cevap: D: Uzaylı Zekiye

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