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''Ve böylece Anadolu'nun kapıları türklere açılmış oldu'' diyen bir tarih öğretmen, muhtemelen hangi miladi yılda gerçekleşen savaşın sonuçlarından bahsediyordur?
''Ve böylece Anadolu'nun kapıları türklere açılmış oldu'' diyen bir tarih öğretmen, muhtemelen hangi miladi yılda gerçekleşen savaşın sonuçlarından bahsediyordur?
Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Ve böylece Anadolu'nun kapıları türklere açılmış oldu'' diyen bir tarih öğretmen, muhtemelen hangi miladi yılda gerçekleşen savaşın sonuçlarından bahsediyordur? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki, ''Ve böylece Anadolu'nun kapıları türklere açılmış oldu'' diyen bir tarih öğretmen, muhtemelen hangi miladi yılda gerçekleşen savaşın sonuçlarından bahsediyordur? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 23.12.2019 20:52Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 22:05
''Ve böylece Anadolu'nun kapıları türklere açılmış oldu'' diyen bir tarih öğretmen, muhtemelen hangi miladi yılda gerçekleşen savaşın sonuçlarından bahsediyordur?