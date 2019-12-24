23 Aralık Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Reyting sıralamasında Sefirin Kızı, Çukur, Kim Milyoner Olmak İster hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu gün içerisinde vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Sezon dizilerinin ekranlardaki yerini alması ile birlikte bu noktadaki rekabet ortamı da son derece artmış durumda. Hal böyleyken, Pazartesi günü yayınlanan Çukur, Sefirin Kızı, Kim Milyoner Olmak İster gibi program ve dizilerin reyting sıralaması vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Peki, 23 Aralık Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Sabah.com.tr olarak sizler için özel olarak hazırladığımız içeriğimizden bu sorunun yanıtını bulabilir, 23 Aralık Pazartesi Kim Milyoner Olmak İster, Çukur ve Sefirin Kızı reyting sıralamasına ulaşabilirsiniz…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 23 ARALIK PAZARTESİ ÇUKUR, KİM MİLYONER OLMAK İSTER VE SEFİRİN KIZI REYTİNG SIRALAMASI

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizden, 23 Aralık Çukur, Kim Milyoner Olmak İster, Sefirin Kızı ve diğer yapımlarının reyting sıralamasına ulaşabilirsiniz…