Burçin Orhon hastane odasından dua istedi! Burçin Orhon kimdir ve kaç yaşında?

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinden dua ve destek bekleyen Burçin Orhon vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Hastanede çekildiği fotoğraflarını paylaşan bir dönemin ünlü dansçısı bugün ameliyat olacağını bildirdi. 3 çocuk annesi Orhon, İzmir Gazi Hastanesi'nde tedavi görüyor. Peki, Burçin Orhan kimdir, kaç yaşında? Burçin Orhon ne iş yapıyor? İşte detaylar…

HASTANE ODASINDAN DUA İSTEDİ!

Süheyl Uygur'la evli, 3 çocuk annesi Burçin Orhon, sağlık durumuyla igili son gelişmeleri takipçileriyle paylaştı.

Orhon, hastane odasında çekilen iki fotoğrafını " Sabah hüznü. Sabah kedisi, sabahın endişesi. Bugün ameliyat günü, İzmir Gazi hastanesi. Böyle zamanlarda insan kendi şehrinin konforunu, arkadaş eş dost etrafta olduğunu bilmeyi özlüyor. Belki de sadece endişe benimki. Kim bilir. Ama işte tek başına hissetmek istemedim. Biliyorum hepiniz oralarda buralardasınız. Duanızı esirgemeyin bugün benden" notuyla paylaştı.

BURÇİN ORHON KİMDİR?

Burçin Orhon, 1980'li yılların başlarında göbek atmadan dansözlük yapmasıyla gündeme oturan ünlü bir isimdi. Orhon, göbek dansına yeni bir bakış açısı ile yaklaşmıştı. Klasik göbek dansı yapan meslektaşlarının aksine, baleyi andıran figürleri ile o dönemde yıldızı parlayan Orhon,1962 yılında dünyaya geldi. Orhon, henüz üç buçuk yaşındayken bale eğitimine başladı.

Burçin Orhon, 1962 yılında Rum bir anneden ve İstanbul'lu bir babadan İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İşletme Mühendisliği Fakültesi mezunudur. Ankara Devlet Konservatuvarını bitirdi. Dansa 3,5 yaşında klasik bale eğitimi alarak başladı. Dört buçuk sene de Devlet Balesi'nde balerin olarak çalıştı. İlk olarak Nükhet Duru'nun sayesinde oryantal olarak sahneye çıktı.

Dört buçuk yıl boyunca İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde balerin olarak görev yaptı. Sonrasında, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni ardından da Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu.

Kariyerine klasik bale ile adım atsa da, farklı figürler ile göbek dansı yapmaya başladı. Türkiye'de bir ilk olan bu dans türü ile bir anda ünlü oldu. Yıllarca eğitimini aldığı klasik dans ve doğu geleneklerinden olan dansı sentezlemesi ve kendi dans dilini yaratarak gündeme oturdu.