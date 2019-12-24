Deliha 2 filmi konusu ne, başrol oyuncuları kimler? Deliha 2 filmi nerede çekildi?

Deliha 2 filmi, sinemanın ardından televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Geçtiğimiz yıl vizyonda olan ve 2018'in en çok izlenen yapıtları arasında olan filmde Gupse Özay, filmde senaristliği ve başrolü üstlenmenin yanı sıra, ilk kez yönetmen koltuğunda da oturuyor. İlk filmin devamı niteliğinde olan yapıt, oyuncuları ve konusu ile de oldukça iddialı. Peki, Deliha 2 filmi konusu, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? Merak edilenleri sizler için derledik.

DELİHA 2 KONUSU

Deli, samimi ve başına sürekli yeni bir dert açan filmin ana karakteri Deliha, ikinci filmde artık kariyer yolunda hayal ettiklerine ulaşmanın peşinde. İlk filmde aşkı arayan Deliha, bu devam filminde aşçı olmanın hayali ile bir restoranda çalışmaya başlar. Zeliha sonunda hayal ettiği gibi bir hayata sahip olabilecek mi? Yoksa dünyanın gerçekleri kalbini ve hayallerini kıracak mı?

Deliha ve Görümce filmlerinin senaryosunu yazıp başrolünü oynayan Güpse Özay, sıcak karakterlere ve eğlenceli bir hikayeye sahip Deliha 2 filmi ile bir kez daha izleyenleri kahkahaya boğuyor. Deliha 2 filmi, Özay'ın aynı zamanda ilk yönetmenlik deneyimi.

DELİHA 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Deliha 2 filminin başrolünde, aynı zamanda filmin senaryosunu kaleme alıp yönetmen koltuğunda oturan Gupse Özay yer alıyor. Özay'ın yanı sıra Deliha 2 filminde Eda Ece, Ali Çelik, Derya Alabora, Esin Eden, Hülya Duyar, Aksel Bonfil, Mert Öner gibi isimler rol alıyor.

DELİHA 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Deliha 2 filminin çekimleri, Yılmaz Erdoğan'ın iki yıl önce Köyceğiz'e bağlı Döğüşbelen köyünde satın aldığı çiftlikte yapıldı. Bir film platosu ve oyuncular için pansiyon olan çiftlikte; futbol sahası, bir büyük çardak ve meyve bahçesi bulunuyor.