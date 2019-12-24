Emre Acar rolündeki genç doktor Aytaç Şaşmaz gerçekte kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Hekimoğlu dizisinin sıkı takipçileri, dizinin sevilen karakterlerinden Emre Acar'ı canlandıran Aytaç Şaşmaz'ın hayatı ve biyografisini araştırıyor. Dr. House dizisinin Türk uyarlaması olan Hekimoğlu dizisinin ekrana gelen ilk bölümünün ardından Aytaç Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Hekimoğlu'nun Doktor Emre Acar'ı Aytaç Şaşmaz, daha önce pek çok dizide rol alarak başarılı yapımlara imza attı. Şaşmaz bu dizide bambaşka bir rolle karşımıza çıkıyor.

EMRE ACAR ROLÜYLE HEKİMOĞLU DİZİSİNDE YER ALAN AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Aytaç Şaşmaz, 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aynı zamanda oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli sinema filmidir.

Star TV ekranlarında yayınlanan, başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer alan Şaşmaz, reklam filmlerinde de boy göstermiştir.

Hekimoğlu dizisinde Emre Acar rolüyle Aytaç Şaşmaz karşımıza çıkıyor.

HEKİMOĞLU 2. BÖLÜM FRAGMANI

Ekranların dikkat çeken dizisi Hekimoğlu 2. yeni bölüm fragmanı izlemek isteyenler internet üzerinden araştırmalar yapmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan yapım yabancı dizi House M.D. dizisinin Türkiye uyarlaması olduğu biliniyor. Başrollerinde Timuçin Esen gibi birçok ünlü ismin bulunduğu yapım her Salı Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam edecek. Peki, Hekimoğlu 2. bölüm fragmanında neler oluyor? İşte Hekimoğlu 2. yeni bölüm fragmanı…

Hekimoğlu 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle!