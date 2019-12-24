Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm tek parça ve kesintisiz izle!

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine bomba bir bölümle ekranlara geliyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı EDHO'nun 153. bölümü büyük heyecan yarattı. Meryem Çakırbeyli'nin dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu. Dizinin sona ermesi ile birlikte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153.son bölüm izle' seçeneğini araştırıyorlar. Dizinin yayınlanmasının ardından haberimizdeki linke tıklayarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO son bölüm izle seçeneğine ulaşabilir 154. bölüm fragmanı hakkında detaylara bakabilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153.bölüm ATV ekranlarında yayınlandıktan sonra haberimizde son bölüm izle seçeğinden izleyebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 153.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

MERYEM GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Atv'nin uzun süredir yayınlanmaya devam eden ve reyting rekorlarına imza atan dizisinde bir dönem Meryem karakterini canlandıran Deniz Çakır, senaryo gereği diziden çıkartılmıştı. Ancak yayınlanan EDHO yeni bölüm tanıtımında yaşananlar akıllar geri mi dönecek sorusunu getirdi.

"Bir daha Meryem'i üzmeyeceğim!"

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır. İki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlar. Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır. Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister. İlyas ve dostları düşmanlarının etrafında toplanmaya başlayacak bu adamlara, Çakırbeylilerin yanında olmak yerine karşısında durmanın nasıl sonuçlanacağını göstermekte gecikmez. Diğer taraftan Hızır da büyük lokma olarak gördüğü Cengiz'in peşinde olacaktır.

Cengiz'i yok etmenin başına neler açacağını bilen Hızır, ardında hiçbir iz bırakmayacağı bir plan hazırlar. Çakırbeyliler, Tufan'ı kimsesizleştirecek olan bu hamlelerle tozu dumana katacaklardır. Çakırbeyli hanesinde ise heyecanlı bir bekleyiş vardır. Meryem'in döneceği haberi gelmiş ve her şeyin eskisinden daha iyi olacağına dair umutlar tekrar yeşertmiştir. Tüm ev ahalisinin mutlulukla karşıladığı bu habere en çok sevinen ise elbette ki Hızır olacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 154. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı ATV ekranlarında yayınlandığı anda haberimizden izleyebilirsiniz.