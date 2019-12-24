Salı akşamlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154.bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Dün akşam EDHO son bölümünün ardından 154.bölüm fragmanı arama motorunda araştırılmaya başlandı. Hal böyle olunca '' Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154.bölüm fragmanı yayında mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer gibi ünlü isimler bulunan dizinin son bölümünde Hızır'ın Meryem Çakırbeyli'ye dair diyaloglar izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi. Heyecan dolu son bölümde Meryem sahnesi damga vurdu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154.bölüm fragmanı yayında mı? EDHO yeni bölüm fragmanı!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 154.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

ATV'nin iddialı dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Bir daha Meryem'i üzmeyeceğim!"

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır. İki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlar. Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır.

Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister. İlyas ve dostları düşmanlarının etrafında toplanmaya başlayacak bu adamlara, Çakırbeylilerin yanında olmak yerine karşısında durmanın nasıl sonuçlanacağını göstermekte gecikmez. Diğer taraftan Hızır da büyük lokma olarak gördüğü Cengiz'in peşinde olacaktır.

Cengiz'i yok etmenin başına neler açacağını bilen Hızır, ardında hiçbir iz bırakmayacağı bir plan hazırlar. Çakırbeyliler, Tufan'ı kimsesizleştirecek olan bu hamlelerle tozu dumana katacaklardır. Çakırbeyli hanesinde ise heyecanlı bir bekleyiş vardır. Meryem'in döneceği haberi gelmiş ve her şeyin eskisinden daha iyi olacağına dair umutlar tekrar yeşertmiştir. Tüm ev ahalisinin mutlulukla karşıladığı bu habere en çok sevinen ise elbette ki Hızır olacaktır.