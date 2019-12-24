Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO 153. yeni bölüm fragmanı izle! EDHO 153. bölüm'de Meryem geri mi dönüyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. Yeni bölüm fragmanı dizinin kanalı Atv tarafından yayınlandı. Reyting rekortmeni yapımda bu hafta yaşanacak olanlar izleyicileri oldukça heyecanlandırırken her hafta Salı günü ekranlara gelen dizi için geri sayım başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu hafta; Sınırsızların kurduğu oyuna, oğlunun canını kurtarmak için dahil olan Tufan, yaptığı hatanın bedelini yine oğlunun canıyla ödemiştir. Ayrıca yayınlanan tanıtımda ise herkesin aklına Meryem geri mi dönüyor sorusu yer almıştır. Peki, EDHO 153. Yeni bölüm fragmanında neler oluyor? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. Yeni bölüm fragmanı…

EDHO YENİ BÖLÜM'DE MERYEM GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Atv'nin uzun süredir yayınlanmaya devam eden ve reyting rekorlarına imza atan dizisinde bir dönem Meryem karakterini canlandıran Deniz Çakır, senaryo gereği diziden çıkartılmıştı. Ancak yayınlanan EDHO yeni bölüm tanıtımında yaşananlar akıllar geri mi dönecek sorusunu getirdi.

Yeni bölüm fragmanı izlemek için haberimizin 2. Sayfasını ziyaret ediniz…