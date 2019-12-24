Hadi ipucu sorusu 24 Aralık: Sezen Aksu'nun "Sen Ağlama" şarkısında "Sen ağlama dayanamam / Ağlama göz bebeğim ..." dizeleri nasıl devam eder? Hadi cevabı 20.30’da!

Eğlence ve heyecanın bir arada olduğu 24 Aralık Hadi ipucu sorusu paylaşıldı. Onlıne oynanan Hadi ipucu sorusu cevabı magazinden geldi. Günün sorusuna magazin severler 20.30'da cevap verecek. Önemli olan hızlı olmak. Peki Sezen Aksu'nun "Sen Ağlama" şarkısında "Sen ağlama dayanamam / Ağlama göz bebeğim ..." dizeleri nasıl devam eder? İşte 24 Aralık Hadi ipucu sorusu ve cevabı!

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR? 24 ARALIK

Sezen Aksu'nun "Sen Ağlama" şarkısında "Sen ağlama dayanamam / Ağlama göz bebeğim ..." dizeleri nasıl devam eder?

HADİ İPUCU CEVABI NEDİR?

Sana Kıyamam

HADİ NEDİR, NASIL OYNANIR?

HADİ oyunu, Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli.

Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.