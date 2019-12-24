Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Hadi ipucu sorusu 24 Aralık: Sezen Aksu'nun "Sen Ağlama" şarkısında "Sen ağlama dayanamam / Ağlama göz bebeğim ..." dizeleri nasıl devam eder? Hadi cevabı 20.30’da!

24 Aralık: Sezen Aksu'nun "Sen Ağlama" şarkısında "Sen ..." dizeleri nasıl devam eder? Hadi cevabı 20.30’da!

Popüler bilgi yarışması cevabıyla birlikte paylaşıldı. Günün sorusu ise magazinden geldi. Bugün 20.30’da oynanacak olan nedir? Her gün yeni sorularıyla karşımıza çıkan Hadi ipucu sorusu Sezen Aksu'nun "Sen Ağlama" şarkısında "Sen ..." dizeleri nasıl devam eder? Oldu. On iki soruyu doğru cevaplayan herkese gerçek para ödülü veriliyor. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşülüyor.

Giriş Tarihi: 24.12.2019 19:20 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 19:20
Hadi ipucu sorusu 24 Aralık: Sezen Aksu'nun Sen Ağlama şarkısında Sen ağlama dayanamam / Ağlama göz bebeğim ... dizeleri nasıl devam eder? Hadi cevabı 20.30’da!

Eğlence ve heyecanın bir arada olduğu 24 Aralık Hadi ipucu sorusu paylaşıldı. Onlıne oynanan Hadi ipucu sorusu cevabı magazinden geldi. Günün sorusuna magazin severler 20.30'da cevap verecek. Önemli olan hızlı olmak. Peki Sezen Aksu'nun "Sen Ağlama" şarkısında "Sen ağlama dayanamam / Ağlama göz bebeğim ..." dizeleri nasıl devam eder? İşte 24 Aralık Hadi ipucu sorusu ve cevabı!

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR? 24 ARALIK

Sezen Aksu'nun "Sen Ağlama" şarkısında "Sen ağlama dayanamam / Ağlama göz bebeğim ..." dizeleri nasıl devam eder?

HADİ İPUCU CEVABI NEDİR?

Sana Kıyamam

HADİ NEDİR, NASIL OYNANIR?

HADİ oyunu, Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli.

Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hadi ipucu sorusu 24 Aralık: Sezen Aksu'nun "Sen Ağlama" şarkısında "Sen ağlama dayanamam / Ağlama göz bebeğim ..." dizeleri nasıl devam eder? Hadi cevabı 20.30’da!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN