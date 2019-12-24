Hekimoğlu 2. Yeni bölüm fragmanı izle! Hekimoğlu 2. Bölüm fragmanında neler oluyor?

Ekranların dikkat çeken dizisi Hekimoğlu 2. Yeni bölüm fragmanı izlemek isteyen vatandaşlar internet üzerinden araştırmalar yapmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan yapım yabancı dizi House M.D. dizisinin Türkiye uyarlaması olduğu biliniyor. Başrollerinde Timuçin Esen gibi birçok ünlü ismin bulunduğu yapım her Salı Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam edecek. Peki, Hekimoğlu 2. Bölüm fragmanında neler oluyor? İşte Hekimoğlu 2. Yeni bölüm fragmanı…

HEKİMOĞLU 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Hekimoğlu 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle!

HEKİMOĞLU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ateş Hekimoğlu 40'lı yaşlarında başarılı bir doktordur. Tıp Fakültesinden arkadaşı İpek'in yönetici olduğu vakıf hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Gerek yaşam tarzı gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok uzakta olan Ateş Hekimoğlu'nun en bilinen özelliği hastalarla birebir ilişki kurmadan, hastalıklara odaklanarak araştırma yapmasıdır. Her yeni karmaşık vaka onun için çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi, kışkırtıcı ve heyecan vericidir.

Hekimoğlu, yaptığı teşhis ve tedavilerle ününü günden güne arttırırken, hastane düzenine ayak uyduramaması hastane yöneticisi İpek'i çoğu zaman zor durumda bırakır. İpek, Hekimoğlu'nun zorlu karakterini anlayan ve bunu tahammül edebilen iki kişiden biridir. Diğeri de Hekimoğlu'nun lise ve üniversiteden arkadaşı Onkoloji Uzmanı Orhan'dır. Hekimoğlu'yla tamamen zıt karakterde olsalar da Orhan her zaman Ateş'in iç sesi ve vicdanı olur. İkisi bir araya geldiklerinde mükemmel doktoru oluştururlar. Biri zekasıyla diğeri de sağ duyusuyla yaklaşır hastalara…