Hekimoğlu 3.bölüm fragmanı yayında mı? Hekimoğlu 2.son bölümde neler oldu?

Yayın hayatına geçtiğimiz haftalarda başlayan Hekimoğlu 2.bölümüyle ekrana geldi. Salı akşamlarının sevilen dizisinin yeni bölüm fragmanı ise merak konusu oldu. Özellikle dizinin sıkı takipçileri son bölüm ardından '' Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayında mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan gibi ünlü isimlerin bulunduğu dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümü hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Hekimoğlu 3.bölüm fragmanı!

HEKİMOĞLU 2.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Liselerarası erkek basketbol müsabakasında karşı takımdan bir oyuncuyla çarpışan 16 yaşındaki Deniz, geçirdiği sarsıntı sonrasında kendini İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acilinde bulur. Çift görme ve gece terörü atakları yaşamaya başlayan Deniz 'i inceleyen doktorlar yaşadığı rahatsızlıkların sebebini bir türlü bulamaz.

O sırada inceleyecekleri yeni bir vaka arayışında olan genç doktorlarımızdan Zeynep, Deniz'in durumunu öğrenir ve dosyayı Ateş Hekimoğlu'na getirir. Hekimoğlu hastanın geçirdiği gece terörü ataklarını duyar duymaz herkesi şaşırtacak bir şekilde vakayı almaya gönüllü olur. Bütün bunlar yaşanırken Orhan'ın özel hayatında da birtakım değişiklikler olmaktadır.

Tek dostunun yaşadıklarına kayıtsız kalmayan Ateş, Orhan'ın hayatındaki bulmacayı da çözmeye kararlıdır. Hekimoğlu, Deniz'in hastalığını incelerken, her türlü ipucunu değerlendirirken, akla gelmedik yöntemler de kullanır. Sınırları zorladıkça hem çocuğun ebeveynleriyle hem de İpek'le çatışmalar yaşar. Ne olursa olsun bildiğini okuyan Hekimoğlu herkesin yalan söylediği bu dünyada bir hayat daha kurtarmak için ne kadar ileri gidecektir.

HEKİMOĞLU 3.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Hekimoğlu 3.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanınca haberimize eklenecektir.