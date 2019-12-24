Hekimoğlu'nda Mehmet Ali Çağlar rolündeki Kaan Yıldırım kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kaan Yıldırım hangi dizilerde oynadı?

Hekimoğlu dizisinde başrollerde bulunan Kaan Yıldırım kimdir şeklindeki sorular internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Henüz 2. Bölümü ile ekranlara gelecek olan ve yabancı bir diziden uyarlanan yapım güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri oldukça üzerine çekmişti. Hekimoğlu dizisinde Mehmet Ali Çağlar karakterini canlandıran ünlü oyuncu ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Kaan Yıldırım kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Hekimoğlu dizisinde Mehmet Ali Çağlar rolünü üstlenen Kaan Yıldırım ile ilgili merak edilenler…

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İngiltere'de Londra Brunel Ü. Pazarlama Bölümünden mezun oldu.

Kaan Yıldırım, Atölye Craft'da Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi aldı. "Ulan İstanbul" adlı dizide Ferdi karakterini canlandırmaktadır. Kaan Yıldırım daha önce Kanal D ekranlarında yayınlanan Kayıp Dizisinde rol aldı. Kaan Yıldırım, 2014 yılında başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı "Ulan İstanbul" adlı dizide oynamaktadır.

2015 yılında "Adı Mutluluk" dizisinde başrolü paylaştığı Ezgi Eyüboğlu ile nişanlandı. 15 Mayıs 2016 tarihinde Ezgi Eyüboğlu ile Ortaköy Esma Sultan Yalısı'nda evlendi.

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2016 - Kalbim Yangın Yeri (Volkan) (TV Dizisi)

2015 - Adı Mutluluk (Batu) (TV Dizisi)

2014 - Ulan İstanbul (Ferdi)(TV Dizisi)

2013 - Kayıp (Kadir)(TV Dizisi)

Yapımcı:

2015 - Yok Artık (Sinema Filmi)

2014 - Ümmü Sibyan: Zifir Ümmü Sibyan: Zifir (Ortak Yapımcı) (Sinema Filmi)

Hekimoğlu'ndaki rolü ile Mehmet Ali Çağlar

Ateş'in ekibindeki uzman nörolog olan Mehmet Ali her zaman Ateş'i en çok eleştiren kişidir. Ne kadar inkâr etse de ekipte en çok Ateş'e benzeyen de odur. Mehmet Ali, İstanbul'un fakir mahallelerinden birinde, zor şartlarda büyümüştür. Sınıf atlamak ve bir daha eski mahallesine dönmemek için çaba sarf etmektedir her zaman… Görünüşüne ekipteki herkesten daha çok özen gösterir. Hırslı ve çalışkan olsa da bazen yetenekleri hırsının gerisinde kalabilir. Sabırsızdır. Ateş'ten hoşlanmasa da bir doktor olarak ona hayranlık duyar ve farkında olmadan bazı zamanlarda onu taklit eder. Ateş onun geçmişiyle arasına koymaya çalıştığı mesafenin farkındadır. Onu manipüle etmek için bu hassas noktasını kullanmaktan kaçınmaz.