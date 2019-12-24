Hekimoğlu'nda Orhan Yavuz rolündeki Okan Yalabık kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Yayınlanan ilk bölümüyle izleyicilerden tam not almayı başlayan Hekimoğlu dizisinde başrol Orhan Yavuz'u canlandıran Okan Yalabık'ın hayatı merak konusu oluyor. House MD orijinal isimli diziden uyarlanan Hekimoğlu Dizisi'nin karakterlerinden Doktor Orhan Yavuz (Okan Yalabık) 40 yaşlarında başarılı bir onkoloji uzmanıdır. Doktor Ateş Hekimoğlu'nun ise lise ve üniversiteden arkadaşıdır. Çoğu zaman Doktor Ateş'le anlaşamasa da onun her zaman vicdanı ve iç sesi olmuştur. Bu karaktere verdiği rolle izleyiciyi bir kez daha kendisine hayran bırakan Okan Yalabık'ın hayatı da merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Okan Yalabık kimdir? Kaç yaşında nereli? İşte detaylar…

HEKİMOĞLU'NDA ORHAN YAVUZ ROLÜNDEKİ OKAN YALABIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1978 yılında İstanbul'da doğdu. 1993 yılında Cengiz Deveci'yi kendi lisesinde çalıştırıcılığa davet ettirerek ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğu'nun kurulmasına önayak olmuştur.Birçok amatör grupta çeşitli görevler üstlendi. 1997 yılında İst. Üniversitesi devlet konservatuarı tiyatro bölümünü kazandı. 1998 yılından beri Kenter Tiyatrosu'nda ile 'Martı', 'Nükte', 'Sırça Kümes', 'İnishmorelu Yüzbaşı' oyunlarında rol aldı. Bir diğer taraftan da 'Gülüm',' Kolay Para' adlı sinema filmlerinde ve `Yılan Hikayesi`, `Serseri` ve `Hatırla Sevgili` adlı tv dizilerinde rol aldı.

HEKİMOĞLU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ateş Hekimoğlu 40'lı yaşlarında başarılı bir doktordur. Tıp Fakültesinden arkadaşı İpek'in yönetici olduğu vakıf hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Gerek yaşam tarzı gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok uzakta olan Ateş Hekimoğlu'nun en bilinen özelliği hastalarla birebir ilişki kurmadan, hastalıklara odaklanarak araştırma yapmasıdır. Her yeni karmaşık vaka onun için çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi, kışkırtıcı ve heyecan vericidir.

Hekimoğlu, yaptığı teşhis ve tedavilerle ününü günden güne arttırırken, hastane düzenine ayak uyduramaması hastane yöneticisi İpek'i çoğu zaman zor durumda bırakır. İpek, Hekimoğlu'nun zorlu karakterini anlayan ve bunu tahammül edebilen iki kişiden biridir. Diğeri de Hekimoğlu'nun lise ve üniversiteden arkadaşı Onkoloji Uzmanı Orhan'dır. Hekimoğlu'yla tamamen zıt karakterde olsalar da Orhan her zaman Ateş'in iç sesi ve vicdanı olur. İkisi bir araya geldiklerinde mükemmel doktoru oluştururlar. Biri zekasıyla diğeri de sağ duyusuyla yaklaşır hastalara…