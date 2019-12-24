Masterchef ikinci eleme adayı kim oldu? MasterChef Türkiye ilk eleme adayı kim oldu? Final haftasında heyecanı dorukta…

Televizyonun sevilerek takip edilen yarışması MasterChef'te dün belirlenen ilk eleme adayının ardından bugün ekranlara gelen 74. bölümde oynanacak 3 oyunun ardından ikinci eleme adayının kim olacağına ilişkin programın sıkı takipçileri başta olmak üzere ilk kez izleyen seyirciler de arama motorlarında Masterchef ikinci eleme adayı kim oldu? şeklinde araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyorlar. Son dörde kalan Cemre, Güzde, Ekin ve Alican yarışmacılarından birisi yılın MasterChefi olarak büyük ödülü kazanacak. Peki, Masterchef ikinci eleme adayı kim oldu? İşte 74. son bölüme ilişkin tüm detaylar…

MASTERCHEF İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU? MASTERCHEF TÜRKİYE İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef 74. Son bölümünde ikinci eleme adayının kim olduğuna ilişkin detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;