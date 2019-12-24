Masterchef eleme adayı kim oldu? MasterChef finali ne zaman? İşte tüm detaylar…

Sevilen yarışma Mastechef'te heyecanın dorukta olacağı final haftası bugün yayınlanan 73. yeni bölümle start aldı. Final haftasına kalan Alican, Ekin, Güzide ve Cemre final yolunda devam edebilmek için mutfak başında ter döküyor. Öte yandan programın sıkı takipçileri ve ilk kez izleyenler MasterChef finali ne zaman ve eleme adayı kim oldu? sorularıyla ilgili detaylı ve doğru bilgi almak için arama motorlarında yoğun araştırmalarına devam ediyor. Peki, MasterChef finali ne zaman ve eleme adayı kim oldu? İşte tüm bilgiler…

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN VE 73. BÖLÜMDE EN DÜŞÜK PUANI KİM ALDI?

Masterchef 73. Son bölümünde start alan final haftasıyla izleyicilerin merak ettiği MasterChef final ne zaman ve yanı sıra Masterchef eleme adayı kim oldu? sorularının cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;