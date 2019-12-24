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Ünlü şarkıcı 'ın yeğeni gözyaşları ile toprağa verildi! , kaç yaşında ve neden öldü?

Yıllar evvel İşte Benim Stilim yarışmasında da boy gösteren 'ın yeğeni , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti! Henüz 25 yaşında olan Nazlıcan Arkan'ın ölüm haberini Ceylan, Instagram hesabından verdi. Bu acı haberin açıklanmasından sonra Nazlıcan Arkan'ın ismi Google Trend listesinde 1 numarada yer aldı. Genç kızın cenaze namazı dün Büyükçekmece Küba Camii'nde kılındı, TÜYAP mezarlığına defnedildi.

Giriş Tarihi: 24.12.2019 08:16 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 08:16
Ünlü şarkıcı Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan gözyaşları ile toprağa verildi! Nazlıcan Arkan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Şarkıcı , yeğeninin ölüm haberini Instagram'dan paylaştı. Ceylan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Acı kaybımız... Kelimelerle tarif edilemeyecek bir acı yaşıyoruz. Yeğenim yaşam savaşını kaybetti. Cenazesi 22 Aralık Pazar Büyükçekmece Küba Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Tüyap Mezarlığı'na defnedilecektir." Bu acı haberin ardından vatandaşlar Ceylan'ın yeğeni ve neden öldü? konusunda araştırmalara başladı.

25 yaşındaki Arkan'ın cenazesi bugün Büyükçekmece Kuba Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Tüyap Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Ünlü şarkıcı Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan gözyaşları ile toprağa verildi! Nazlıcan Arkan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
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