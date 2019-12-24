Ünlü şarkıcı Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan gözyaşları ile toprağa verildi! Nazlıcan Arkan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Şarkıcı Ceylan, yeğeninin ölüm haberini Instagram'dan paylaştı. Ceylan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Acı kaybımız... Kelimelerle tarif edilemeyecek bir acı yaşıyoruz. Yeğenim Nazlıcan Arkan yaşam savaşını kaybetti. Cenazesi 22 Aralık Pazar Büyükçekmece Küba Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Tüyap Mezarlığı'na defnedilecektir." Bu acı haberin ardından vatandaşlar Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan kimdir ve neden öldü? konusunda araştırmalara başladı.

25 yaşındaki Arkan'ın cenazesi bugün Büyükçekmece Kuba Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Tüyap Mezarlığı'nda toprağa verildi.