Yemin 147. bölüm fragmanı yayında! Yemin 147. yeni bölümde neler oluyor?

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147. bölüm fragmanı yayında! Yemin 147. yeni bölümde neler oluyor?

147. Yeni bölüm fragmanı izleyicileri ve dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bugün Emir’in verdiği yeni karar ile Cavidan büyük bir çıkmaza girecek. Heyecan dolu sahneleriyle günlük olarak yayınlanan Kanal 7 dizisi hafta içi her gün 20.00’da başlıyor. Dizinin sona ermesinin ardından ise vatandaşlar internet üzerinden yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başlıyor. Peki, Yemin 148. Bölüm fragmanında neler olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.12.2019 12:16

Yemin 147. Bölüm ile bu akşam ekranlarda yerini alıyor. Dizinin sona ermesinin hemen ardından ise Yemin 148. Bölüm fragmanı yapımın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlıyor. Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün 20:00'de Kanal 7 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Bugün; Emir'in açıkladığı karar sonrası Cavidan hayatının en zor sınavlarından birini verir. Öte yandan okuduklarından sonra kafası karışan Kemal, Narin'i köşeye sıkıştırır. Peki, Yemin 148. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar…

YEMİN 147. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Emir'in açıkladığı karar sonrası Cavidan hayatının en zor sınavlarından birini verir. Öte yandan okuduklarından sonra kafası karışan Kemal, Narin'i köşeye sıkıştırır.

Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün 20:00'de Kanal 7 ekranlarında…

Kanal 7'nin merakla beklenen Yemin dizisi ikinci sezonda da izleyicileri duygudan duyguya sürükleyecek. Aşkın, zora savaş açtığı yeni sezonda seyircileri yeni sürprizler bekliyor.

Büyük sır ortaya çıkar, taşlar yerinden oynar ve artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz… Yüreğindeki ağır yükü, aşkıyla yer değiştiren Reyhan şimdi ne yapacak? Öfkesinin yerini aşka teslim eden Emir, öğrendiklerinden sonra sakin kalabilecek mi? Sevdalı iki genci daha büyük bir savaş beklerken, Cavidan yine karşılarındaki en büyük engel olacak. Sevdiklerinin iyiliği ve mutluluğu için her şeyi göze almış Hikmet, bu sefer çaresiz kalmıştır ve Cavidan yine hırsıyla hareket edip istediklerini almak için elinden geleni yapacaktır. Birbirlerini deliler gibi seven iki âşık, mecburiyetlerden arınmış ama büyük yaralar almış aşklarına sahip çıkabilecek mi?

Yaşanan onca olaydan sonra Kemal kendini sıradan bir hayatın içinde bulur. Kızı ve işinden başka hiçbir şey düşünmeyen bir adama dönüşen Kemal'in bu rutin hayatı, yollarının kesiştiği Narin ile değişecek. Geçmişinden büyük bir sırla çıkıp gelen Narin, hiç ummadığı bir hayatın için düşecek. İkisi de büyük zorlukları geride bırakmak için çabalarken onları daha da zor günlerin beklediğinden haberleri yoktur. Gönlünü tamamen sevdaya kapamış Kemal kapısını çalan aşka direnebilecek mi? Narin, bir yolcu gibi uğradığı bu limanda kalmayı mı seçecek yoksa gitmeyi mi?

YEMİN 148. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde olacaktır.

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