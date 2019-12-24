Zalim İstanbul 25. yeni bölüm fragmanı izle! Agah bütün gerçekleri öğreniyor! İşte Zalim İstanbul 25. yeni bölüm fragmanı

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yerini alan Zalim İstanbul 25. Yeni bölüm fragmanı izlemek isteyen binlerce vatandaş internet üzerinden araştırmalara başladı. Gelecek hafta büyük hesaplaşmanın yaşanacağı dizide Agah tüm gerçekleri öğrenecek mi sorusu merak konusu haline gelirken Nedim'in intikamı herkesi ekran başına kilitleyecek. Peki, Zalim İstanbul 25. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul 25. Yeni bölüm fragmanı…

ZALİM İSTANBUL 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLACAK?

Zalim İstanbul 25. Bölüm Fragmanı yayında! Agah büyük sırrı öğrenecek mi?

Büyük hesaplaşma sonunda gerçekleşiyor. Agah'ın gözleri önünde Şeniz, Cenk ve Nedim karşı karşıya geliyor. Yaşadıklarını hatırlayan Nedim için büyük gün geliyor. Agah, Nedim'in yıllarca tekerlekli sandalyeye mahkum olmasının asıl sebebini öğrenebilecek mi?

ZALİM İSTANBUL 24. SON BÖLÜM'DE NELER OLDU?

23 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 24. Bölümünde Nedim, aşk ve intikam arasında kalıyor!

Nedim, yaşamının büyük bölümünü elinden alan Şeniz ve Cenk'e karşı savaşını şiddetlendirmeye başlıyor. Bu uğurda Cemre'ye olan aşkını bir tarafa koyuyor.

Cemre, Nedim ile ilgili hislerinin adını koymaya çalıştığı sırada onun kendisine karşı olan sert tavrı koruduğunu görüyor. Cenk, Cemre ve Nedim arasında gelişebilecek bir aşkın rahatsızlığını yaşıyor. Cemre'ye olan aşkı Nedim'e karşı bakış açısında değişikliklere neden oluyor. Şirket hakları konusunda Nedim'in karşısına dikiliyor. Aralarındaki gergin durumu fark eden Agah Bey olayı düzeltmeye çalışsa da ikili arasındaki Cemre konusu çekilmiş silahları kınına koymaya yetmiyor. Şeniz, Nedim'in güçlenmesi karşısında savaşına gözden düşen Ceren'i tekrar sokuyor. Ceren ise, kaybettiklerini tekrar elde etme amacıyla bebeğinin ölümüne neden olan Şeniz'in ittifakını kabul ediyor.