Zeynep Can rolündeki genç doktor Damla Colbay kimdir? Damla Colbay nereli ve kaç yaşında?

Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Hekimoğlu dizisinde öne çıkan isimlerden birisi de Zeynep Can karakterini canlandıran Damla Colbay oldu. Hastalara son derece şefkatle yaklaşan ve gereğinden fazla bağ kuran doktor Zeynep Can'ı oynayan Damla Colbay, genç yaşında çeşitli televizyon dizileri ile adından söz ettirdi. Peki, Damla Colbay kimdir, nereli ve kaç yaşında?

DAMLA COLBAY KİMDİR?

Damla Colbay, 14 Ocak 1993 yılında İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü mezunu olan Colbay, profesyonel kariyerine Kara Para Aşk dizisi ile başlamıştır. 2015 yılında Hayat Mucizelere Gebe dizisinde ilk başrolünü oynamış ve bu dizi ile kariyerinde önemli bir çıkış yaşamıştır.

Atv ekranlarında yayınlanan Zengin ve Yoksul dizisinde Aysel Karakterine hayat veren Colbay Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterini canlandırıyor. Damla Colbay, 1.66 metre boyunda, 52 kilo ve Oğlak burcudur.

Damla Colbay'ın rol aldığı diziler ve filmler:,

2019 - Hekimoğlu (Zeynep Can) (Tv Dizisi)

2019 – Zengin ve Yoksul (Aysel) (TV Dizisi)

2016 – İçerde (Eylem) (TV Dizisi)

2015 – Hayat Mucizelere Gebe (İnci) (TV Dizisi)

2014 – Kara Para Aşk (Demet) (TV Dizisi)

ZEYNEP CAN KİMDİR?

Ateş'in ekibindeki tek kadın olan Zeynep bağışıklık sistemi uzmanıdır. Oldukça güzel ve dikkat çekici olduğu halde takındığı ciddi maskeyle kadınlığını gizlemeye uğraşır. Hastalara şefkatle yaklaşır, onlarla gereğinden fazla bağ kurar. Ateş'in merakı bulmaca çözmekse, Zeynep'in merakı da insanlardır. Her şeyiyle Ateş'in tam zıttıdır. Ne var ki Ateş'le çalışmaya başladıktan sonra onun da içinde bir sertlik oluşur. Zamanla Ateş'e benzemeye başlar, onun gibi olursa onu anlayabileceğini düşünür ve o da kuralları zorlamaya başlar