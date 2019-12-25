Kuruluş Osman Kalanoz tarihte var mı? Kuruluş Osman'ın Kalanoz'u Abdül Süsler kimdir?

Kuruluş Osman'ın her bölümü, yayınlandığı akşamın reyting sonuçlarında en yakın rakibinden bir hayli uzakta zirveye otururken, dizinin kısa sürede oluşan geniş takipçi kitlesi Kuruluş Osman karakterlerinin tarihte olup olmadığını ve karakterleri canlandıran oyuncuları yoğun olarak araştırıyor. Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'in düşmanlarından bir tanesi olan Kalanoz da, izleyicilerin merakla araştırdığı karakterlerden bir tanesi. İşte Bizans askeri Kalanoz ve bu karakteri canlandıran Abdül Süsler kimdir ve benzeri soruların cevapları…

KURULUŞ OSMAN KALONOZ KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde karakterlerden biri olan Kalanoz başa bela bir Bizans askeri ve ajanıdır.

KURULUŞ OSMAN ABDÜL SÜSLER KİMDİR?

Abdül Süsler, 1981 yılında İstanbul doğdu. Tiyatroya ilk olarak Beykoz Vakfı Tiyatrosu'nda başladı. Kocaeli Üniversitesi Kimya Bölümü'nde okurken üniversitenin Tiyatro Topluluğunda çalışmalarına devam etti. Eğitimine Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve aynı üniversitenin Tiyatro Yüksek Lisansı'nı tamamlayarak devam etti.

Abdül Süsler, eğitiminin ardından Usta oyuncu Doç. Müşfik Kenter'in asistanı olarak akademik hayatına başladı. 2014 Ekim ayına kadar Haliç Üniversitesi'nde Öğretim görevlisi, Konservatuvar Müdür Yardımcısı ve Tiyatro Bölümü Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. Eğitim ve Akademik hayatı devam ederken Süsler, Türkiye'nin özel ve ödenekli tiyatrolarında görev aldı.

Tiyatro çalışmalarının yanı sıra Abdül Süsler'in sesine birçok televizyon programından, belgeselden ve reklamdan aşinayız. 2016 yılında İDSO ile birlikte Süleyman Alnıtemiz'in bestelediği Anzak Kanlısırt eserinde karşımıza anlatıcı olarak çıktı.