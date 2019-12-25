Bamsı Beyrek'in hikayesi! Tarihte Bamsı Beyrek diye birisi var mı, nasıl öldü?

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 6.bölümüyle bu akşam yayınlanıyor. Her Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekrana gelen dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Bunların başında ise Bamsı Beyrek'in hikayesi geliyor. Öyle ki, ' Tarihte Bamsı Beyrek diye birisi var mı, nasıl öldü?' sorusunun cevabı oldukça merak ediliyor. Bilindiği üzere Bamsı Beyrek Dede Korkut hikayelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ve masallarda bahsedilen Türk kahramandır. Peki Tarihte Bamsı Beyrek diye birisi var mı, nasıl öldü? Haberimizde, Bamsı Beyrek'in hikayesi yer alıyor.

TARİHTE BAMSI BEYREK DİYE BİRİSİ VAR MI, NASIL ÖLDÜ? BAMSI BEYREK'İN HİKAYESİ!

Bizans'ta bir zindanda 16 yıl geçiren Bamsı'ya Kale'de yaşayan bir Prenses aşık oldu. Üstelik, o prenses Bamsı Beyrek'in kaçmasına yardım etti. Ne zaman öldüğü veya ne kadar yaşadığı bilinmemektedir; Sadece o süre boyunca oldukça uzun yaşamıştır ve bir pusuya kurban gitti, karısını ve çocuklarını geride bırakarak öldürüldü.

Bamsı Beyrek Dede Korkut hikayelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ve masallarda bahsedilen Türk kahramandır. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi isimlerde de bilinmektedir. Atının ismi Dengiboz veya Bengibozdur.

Bamsı Beyrek, masallardaki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek'in ismine Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.

Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı masalda, Bamsı Beyrek'in kaçırılmasından da bahsedilir.

İç Oğuz ve Dış Oğuz arasında düşmanlık başlamıştır. Bamsı Beyrek'in kendisi İç Oğuz'dan olup karısı Dış Oğuz'dandır. Dış Oğuz beyleri Beyrek'i yanlarına çağırıp kendilerini desteklemesini isterler. Beyrek ise İç Oğuz'un başındaki Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır ve ona ihanet etmez. O zaman Aruz Koca sinirlenir ve Beyrek'i yaralar.