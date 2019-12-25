Bir Demet Tiyatro geri dönüyor! Çok Güzel Hareketler özel bölümü ne zaman yayınlanacak?

Seyirciye yıllar öncesini yaşatacak olan Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı özel bölümü vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bir Demet Tiyatro'nun unutulmaz karakterleri Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah, yılbaşı akşamı televizyon ekranında izleyicileriyle buluşacak. Ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın konuk olacağı program adeta bomba gibi geliyor. İşte Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı özel programı ile ilgili tüm detaylar…

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Seyirciyi eski günlere götürecek olan Bir Demet Tiyatro ile yeniden duygu dolu anlar yaşanacak. Eğlenceli skeçleri ve yılbaşı özel bölümü ile Çok Güzel Hareketler Bunlar 31 Aralık Salı akşamı 20.00'de Kanal D'de olacak.

Tiyatro havasında çekilen televizyon yapımlarına ön ayak olan, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp, başrolde oynadığı "Bir Demet Tiyatro" ilk olarak 1995 yılında yayınlandı. Türkiye'nin ilk seyircili sitcomu olan "Bir Demet Tiyatro"da orta sınıf bir işçi ailesinin yaşadıkları, ailenin 30 yaşlarındaki işsiz ve bıçkın oğlu Mükremin, sivri dilli ve zeki kız kardeşi Lütfiye, fantezileriyle oduncunun karısı Feriştah gibi karakterler aracılığıyla izleyiciye aktarılır.

Demet Akbağ, 1995 ve 2002 yılları arasında, yayınlandığı ilk günden beri televizyon izleyicisinin büyük beğenisini toplayan "Bir Demet Tiyatro"daki "Lütfiye", "Feriştah" ve "Züleyha" karakterleri ile üne kavuşan oyuncu.

DEMET AKBAĞ KİMDİR?

Demet Akbağ, 23 Aralık 1959 tarihinde İstanbullu bir ailenin kızı olarak Denizli'de dünyaya geldi. Dedesinin memuriyeti nedeniyle çocukluğu Denizli'de geçti. Babası gazeteci ve fotoğrafı Oktay İybar'dır. Annesi Benan Hanımdır. Sedef ve Kemal adlarında kardeşleri vardır. 1973 yılında Lise yıllarında anne ve babası ayrıldılar, bu sebeble İstanbul Kız Lisesi'nde başladığı liseyi Erenköy Kız Lisesi'nde bitirdi. 1982'de İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi; okulu dört yılda tamamladı. Sedef İybar adında bir kız kardeşi vardır.

1982 yılında amatör olarak başladığı tiyatro hayatına, 1983 yılında dahil olduğu Gönül Ülkü Özcan - Gazanfer Özcan Tiyatrosu ile devam etti. Kurulduğu tarihten beri çalıştığı Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) dışında, Kent Oyuncuları, Hadi Çaman, Yeditepe Oyuncuları, Devekuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi topluluklarla çalıştı.

1987'de Magazin Gazetecileri Derneği tarafından "Yılın Televizyon Yıldızı" seçildi. 1993 yılında Antalya Film Festivali'nde "Tersine Dünya" adlı filmdeki rolüyle Altın Portakal ödülünü aldıktan sonra, 1995 yılında (Suna Pekuysal'dan sonra bu ödülü alan ikinci kadın oyuncu olarak) İsmail Dümbüllü, 1996, 1997 ve 1998 yıllarında Altın Kelebek-Yılın Komedi Sanatçısı, 1996 ve 1997 yıllarında da MGD-Komedi Sanatçısı ödüllerinin sahibi oldu.

1997 yılında Yılmaz Erdoğan ile birlikte pek çok başarılı tiyatrocuyu bünyesinde barındıran "Bir Demet Tiyatro" dizisinde yer aldı. Yine büyük ilgi toplayan ve Yılmaz Erdoğan ile birlikte çalıştığı "Otogargara", "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" ve "Bana Bir Şeyhler Oluyor" adlı oyunlarda yer aldı. Televizyon ekranında yer aldığı diğer yapımlar ise "Ölümsüz Aşk" adlı dizi ve Reha Muhtar, Hülya Avşar ve Beyazıt Öztürk ile birlikte yorumcu olarak yer aldığı "Pişti" programıdır.

Demet Akbağ, 1980 yılında birinci evliliğini İskender Akbağ ile yaptı. 1984 yılında boşandı. Bodrum'da yaptığı Bodrumlu mimar Saim Arpat ile ikinci evliliğini ise ancak sekiz ay sürdürebildi, 1986 yılında boşandı.

Demet Akbağ, üçüncü evliliğinde 19 Eylül 1999 tarihinde Zafer Çika ile Milano'da evlenmiştir. Ali (d.2000) adında bir oğlu vardır. Eşi Zafer Çika 12 Mart 2019 tarihinde geçirdiği bir trafik kazasında vefat etti.

2008 yılında , Kanal 1'de yayınlanan "Süper Aile" adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır.

2013 yılında Show TV'de yayınlanan "Benzemez Kimse Sana" yarışmasının sunuculuğunu Murat Başoğlu yaptı, juri koltuğunda ise Seyfi Dursunoğlu, Erol Evgin ve Demet Akbağ oturdu.

2015 yılında yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı "Nadide Hayat" adlı sinema filminde Demet Akbağ, Yetkin Dikinciler, Ümit Erlim, Sevil Akı, Suzan Kardeş gibi oyuncular rol almıştır.

2 Aralık 2016 tarihinde vizyona giren ve senaryosunu Gupse Özay'ın yazdığı "Görümce" adlı filmin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü yaparken başrolde Gupse Özay oynadı, diğer oyuncular ise Buğra Gülsoy, Eda Ece, Zeynep Kankonde, İnci Pars, Anıl Tetik, Larissa Gacemer, Demet Akbağ, Ayberk Atilla, Ayşegül İşsever oldu.