Çocuk dizisi oyuncuları kimler? İşte Çocuk dizisinin dikkat çeken oyuncu kadrosu

Star TV ekranlarının beğeniyle izlenen dizilerinden bir tanesi olan Çocuk, hikayesinin yanı sıra genç ve yetenekli oyuncular ile tecrübeli isimlerin bir araya geldiği oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Peki dizinin oyuncu kadrosunda hangi oyuncular yer alıyor? İşte Çocuk dizisi oyuncu kadrosu…

ÇOCUK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini; Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran, Ceyda Ateş Toplusoy, Kenan Acar, Nimet İyigün ve Mehmet Emin Güney'in paylaştığı, dizinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci otuyor. Dizinin senaryosunu ise Nazlı Sunlu Kaçan ve Hilal Yıldız birlikte kaleme alıyor.

ÇOCUK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Çocuk" Dört kadının annelikleriyle sınandığı yolda, çocuklarının da anneleriyle sınanacağı bir hikayedir… Hayat kadını bir annenin kızı olan Akça kendi evladına daha iyi bir gelecek verebilmek için anneliğinden vazgeçerken, varlıklı bir ailenin gelini olan Şule, bir ömür boyu Akça'nın bebeğine annelik yapmaya söz verir. Adını Efe koyduğu bebeğe evladı gibi bakıp büyütürken kendi çocuğunun doğmasıyla işler değişir. Kayınvalide Asiye'nin ise herkesin hayatını alt üst edecek büyük bir sırrı vardır.