Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Mehdi'si İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? İbrahim Çelikkol nereli?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bu akşam TV8 ekranlarında başlıyor. Oyuncu kadrosu ve gerçek hayattan alıntı olan senaryosu ile oldukça ilgi çeken yapımın başrollerinde yer alan İbrahim Çelikkol dizide Mehdi karakterini canlandıracak. Diziyi izleyen vatandaşlar anlık olarak İbrahim Çelikkol kimdir sorusuna yanıt arıyor. Son zamanlarda ekranlarda yerini alan yeni diziler oldukça ilgi görürken Doğduğun Ev Kaderindir ile ilgili detaylar da araştırılıyor. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi rolünü canlandıran İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar…

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982 Yılında İzmit'te doğdu. Profesyonel olarak modellik yaptı.

Basketbolcu olan İbrahim Çelikkol Basketbol liginde oynadı, genç milli oldu. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolu bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan genç oyuncunun Yapımcı Osman Sınav ile tanışması, hayatı ile ilgili tüm planlarını yeniden gözden geçirmesine yol açtı. Deneme çekimi için gittiği "Pars Narkoterör" filminin (Show TV) setinde "Komiser Şamil Baturay" rolünün verilmesiyle oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra İffet ve Karadağlar dizileri ile kariyerini devam ettirmiştir. Keskin bıçak gibi televizyon dizilerinde oynadı. 2011 yılında başlayan İffet adlı dizide Cemil karakterini canlandırmıştır.

2009 yılında "M.A.T." adlı dizide Sinan Atalay karakterini canlandırırken Demir Karahan, Emin And, Nefise Karatay, Hakan Ka, Kamil Güler ile birlikte rol aldı.

Magazin dünyasının ünlüleri arasına girmesi fazla sürmedi. Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'yle Aşk yaşadı.

17 Şubat 2012'de gösterime giren olan ve yönetmenliğini Faruk Aksoy'un yaptığı İstanbul'un fethini konu alan Fetih 1453 filminde "Ulubatlı Hasan" karakterini canlandırmıştır.

İbrahim Çelikkol 'un en büyük hayali: Dünya çapında bir sinemada oynamak.

2013 yılında yazar Hande Altaylı'nın Kahperengi adlı romanından Mahinur Ergun'un senaryolaştırdığı "Merhamet" adlı dizide başrollerini Özgü Namal ve İbrahim Çelikkol paylaştı, diğer rolleri ise; Burçin Terzioğlu, Mustafa Üstündağ, Yasemin Allen, Ahmet Rıfat Şungar alırken Turgut Tunçalp Moskof Recep karakterini canlandırdı.

2014 yılında "Kod Adı Reaksiyon" adlı dizinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, İbrahim Çelikkol, Selen Soyder, Nehir Erdoğan, İsmail Demirci ve Yurdaer Okur oynadı.

Ödülleri :

2012 - 17.Sadri Alışık Ödülleri - Umut Veren Erkek Oyuncu (Fetih 1453)

Filmleri ve Dizileri :

2007-2008 - Pars Narkoterör (Komiser Şamil Baturay)

2009 - M.A.T. (Sinan Atalay)

2010 - Karadağlar (Gül Ali Karadağ)

2010 - Keskin Bıçak (Mithat)

2011 - İffet (Cemil)

2012 - Fetih 1453 (Ulubatlı Hasan)

2013 - Merhamet

2014 - Sadece Sen (sinema)

2014 - Kod Adı Reaksiyon (TV Dizisi)

2014 - Sadece Sen (Ali) (Sinema Filmi)

2015 - Kördüğüm (Ali Nejat) (TV Dizisi)

2016 - Seddülbahir 32 Saat (Mehmet ) (TV Dizisi)