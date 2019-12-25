Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'i Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? Demet Özdemir nereli?

TV8 kanalında yeni başlayacak olan dizi Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli şeklinde birçok soru vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bir kitaptan esinlenerek kaleme alınan senaryosu ve iddialı oyuncu kadrosuyla beğenilip beğenilmeyeceği merak konusu olan dizinin başrollerindeki oyuncu ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Doğduğun Ev Kaderindir Zeynep karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar…

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir, 26 Şubat 1992 tarihinde Kocaeli'nde bir kasabada doğmuştur. Bir ablası ve bir abisi vardır. 8abası boşandığından, annesi ve ablası ile beraberİstanbul'a taşınmışlar. Ablası çalışıp onu kolejde okutmuş. Bengü'nün dans kadrosuna girdi, 1,5 yıl orada dans etti. Okulu bırakmak zorunda kaldı. Akşam lisesine devam ederek mezun oldu. Bengü'den ayrıldıktan sonra 2012 - 2013 yıllarında, bir süre Efes Kızları ile dans etti.

Bu arada reklamlarda da oynamaya başladı. 2009yılında Mustafa Sandal'ın "Ateş Et" ve "Unut" Klibinde dansçı kadrosuna oldu. 2012 yılında Pegasus reklamında uçuş hostesi olarak oynadı. Aralık 2013'de Blue Jean Dergisi Takviminde yer aldı.

Lise yıllarında 3 ay dans dersleri aldı. Lise bittikten sonra 2 yıl Şahika Tekand'da tiyatro eğitimi aldı.

2013 yılında "Sana Bir Sır Vereceğim" adlı dizide oynayarak dizi hayatına başladı. 2014 yılının Nisan ayında Kıvanç Tatlıtuğ ve Farah Zeynep Abdullah'ın başrollerinde olduğu "Kurt Seyit ve Şura" dizisine İstanbul dönem projesi kadrosuna Alya rolüyle dahil oldu.

Demet Özdemir, 2014 yılı Haziran'ında Oğuz Çelik'in yönettiği 'Tut Sözünü' Sinema Filminde Kemal Uçar, Giray Altınok, Burak Serdar Şanal, Zafer Algözile birlikte rol aldı.

2014 yılında ise "Kaçak Gelinler" dizisinde başrollerini Açelya Topaloğlu, Selin Şekerci, Deniz Baysal, Furkan Andıç, Fırat Albayram'ın oynadığı dizide rol aldı. Dizinin diğer oyuncuları Şenay Gürler, Ege Aydan, Fırat Altunmeşe,Cihan Yenici, Romina Özipekçi ve Tuğçe Kıltaç'tır.

Demet Özdemir, 2015 yılında "Çilek Kokusu" adlı dizide Yusuf Çim, Ekin Mert Daymaz, Mahir Günşiray, Uğur Demirpehlivan, Murat Başoğlu, Laçin Ceylan, Mine Tugay ile birlikte oynadı.

Filmleri ve Dizileri :

2013 - Sana Bir Sır Vereceğim

2014 - Kurt Seyit ve Şura

2014 - Tut Sözünü

2014 - Kaçak Gelinler

2015 - Çilek Kokusu (Aslı) (TV Dizisi)