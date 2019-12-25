Demet Özdemir ve İsmail Çelikkol gibi isimlerin başrollerinde bulunduğu TV8'in yeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir gerçek hikayesi yapımın izleyicileri tarafından oldukça merak ediliyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek kaleme alınan senaryosu tanıtım filmleriyle ilgi çekerken aynı zamanda da bu hikayenin gerçek olup olmadığı yönünde yoğun olarak araştırmalar yapılıyor. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir gerçek hikayesi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Gülseren Budayıcıoğlu kitapları hangileri? Doğduğun Ev Kaderindir konusu gerçek mi? İşte hakkında merak edilenler…

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ KİTAPYAN UYARLANDI?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı eserinden uyarlanmıştır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HİKAYESİ NE?

Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri bambaşka olan anneleri arasında sıkışıp kalmış, genç bir hukuk öğrencisidir. Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer taraftan da öbür annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır. Yıllardır iki taraf arasındaki dengeleri korumaya çalışırken, Zeynep gerçekte kim ve hangi ailesinin kızı olduğunu sorgulamaya devam eder. Bu, Zeynep'in cevabını bir türlü bulamadığı, yegâne sorudur.

Mehdi, önce ailesinin sonra mahallesindekilerin sorumluluğunu üstlenmiş, herkesin güvenle sırtını yasladığı, cesur, fedakâr ama bir o kadar da yalnız bir adamdır. Herkesin sevgisini böylesine kazanmışken, bir annesininkine layık olamaz. Mehdi'nin içinde öyle bir boşluk oluşur ki, orayı da babasının intikamıyla doldurmaya çalışır. Annesi; oğlunu içine düştüğü karanlıktan kurtarmak için, bir an önce mahalleden biriyle evlendirmeye karar verir.

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR, KİTAPLARI NELER?

Gülseren Budayıcıoğlu 1947 yılında Ankara'da doğmuştur. 1966 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Öğrenci iken TRT Ankara radyosunda ve televizyonunda kadrolu spiker ve sunucu olarak görev yaptı. Ankara'da serbest hekimlik yaptı.

Hastaları ile olan görüşmelerini kaleme aldığı Madalyonun İçi isimli kitabını çıkardı. 2005 yılında hastaların sosyal güvencelerini kullanarak Sağlık Bakanlığından ruhsatlı Ankara'nın ilk özel psikiyatri merkezini açtı. Madalyon psikiyatri merkezinde kendisi gibi başarılı hekimler ile çalıştı.

2008 yılında Günahın Üç Rengi, Hayata Dön ve Kral Kaybederse isimli eserlerini yayınladı. 2013 yılında Madalyon Psikiyatr Merkezinin Levent Şubesini açtı. Kitaplarında yılların verdiği özel tecrübeleri herkesle paylaşmak adına kitaplar yayınladı.