Elimi Bırakma dizisi son dönemde reyting sıralamasında oldukça geriye gitmişti. İlk bölümü ile izleyicilerden oldukça olumlu not alan ve başrollerinde Alina Boz, Alp Navruz, Dolunay Soysert ve Nihat Altınkaya gibi isimlerin yer aldığı yapım, 59.bölümü ile birlikte final yapma kararı aldı. Dizinin hayran kitlesi arama motoru üzerinden 'Elimi Bırakma neden final yaptı? Elimi Bırakma 59. Final bölümünde neler oldu? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları sizler için hazırladık…

ELİMİ BIRAKMA NEDEN FİNAL YAPTI? ELİMİ BIRAKMA 59. FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Elimi Bırakma dizisi reytinglerinin düşmesi sonucu Pazar gününden Salı gününe alınmıştı ancak iki sezondur ekrana gelen dizinin reytingleri yükselişe geçemeyince final kararı alındı.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sumru ise suçsuzluğunu kanıtlayıp hapisten çıkmak için elinden geleni yapar. Fakat ilahi adaletin onun için de bir takım sürprizleri vardır… Azra hatalığının ne olduğunu öğrendiğinde derin bir umutsuzluğa kapılır, annesini de aynı hastalıktan kaybetmiştir çünkü. Cenk ise asla umudunu yitirmez, karısını kurtarabilmek için âdete canını dişine takar. Bu zorlu sınavı ya birlikte geçecekler ya da derin bir yara alacak ve tamamen dağılacaklardır.

Sumru ise Gürkan'la ilgili çok kritik bir gerçeği ortaya çıkarır. Artık hem kendi hem de Çelenler tehlike altındadır. Sumru herkesi uyarmaya çalışır fakat kimse onu dinlemez. Böylece Sumru'nun Barış'a duyduğu aşkın sınanacağı o an gelir. Ya her şeye rağmen gerçeği ortaya çıkaracak ya da kendini kurtarmaya çalışacaktır. Oysa ne Sumru'nun ne de Gürkan'ın hesaplayamadığı şeyler vardır…