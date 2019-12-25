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Hekimoğlu 2. bölümde flaş gelişme! Hekimoğlu 3. bölüm fragmanı izle

Kanal D ekranlarının yeni ve iddialı dizisi ile dün akşam televizyon ekranlarında yerini aldı. Başrollerinde Timuçin Esen, Kaan Yıldırım gibi isimlerin bulunduğu yapım oyuncu kadrosuyla oldukça ilgi çekerken televizyon ekranlarında yayınlanan bölümü kaçıran vatandaşlar internet üzerinden yoğun olarak Hekimoğlu 2. Bölüm izle şeklinde araştırmalar yapıyor. Dün akşam dizinin sona ermesinin hemen ardından ise yapımın seyircileri Hekimoğlu 2. Bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna da yanıt aramaya başladı. İşte Kanal D ekranlarının yeni dizisi ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 25.12.2019 09:47
Hekimoğlu 2. bölümde flaş gelişme! Hekimoğlu 3. bölüm fragmanı izle

Hekimoğlu 2. Bölüm dün akşam televizyon ekranlarında yayınlandı. Oyuncu kadrosunda birçok ünlü ismin bulunduğu dizi ile ilgili olarak binlerce vatandaş son bölüm izle şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan yapım ilk haftadan itibaren beğeni toplarken bir sonraki haftanın fragmanı da araştırılmaya başladı. Peki, Hekimoğlu 2. Son bölümde neler oldu? Hekimoğlu 3. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HEKİMOĞLU 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

HEKİMOĞLU 2. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dr. İpek'in zorlamasıyla poliklinik görevine çıkan Hekimoğlu, durumdan memnun olmadığını hastalara belli eder. İpek artık bu durumu kabullenmeye başlamıştır.

Diğer taraftan Emre ve Zeynep arasındaki romantik gerilim hızla tırmanmaya başlar. Emre, Zeynep ile konuşmaya çalışırken Mehmet Ali'nin meraklı gözlerinden kaçamaz.

Basketbol oyuncusu genç hasta, Ateş Hekimoğlu'nu geçmişine götürür. Geçmişinden gelen hatıralar o kadar da güzel değildir.

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Hekimoğlu 2. bölümde flaş gelişme! Hekimoğlu 3. bölüm fragmanı izle
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