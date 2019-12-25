ATV'nin Bozdağ Film imzalı yapımı Kuruluş Osman ilgiyle izlenmeye devam ediliyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan dizide Osman Bey'in Bala Hatun'u kendine istemesi için yengesi Selcan Hatun'dan istekte bulunmasının ardından heyecan dolu gelişmelerin ardı arkası kesilmedi. Bununla birlikte obanın başına Dündar Bey'in geçip geçmeyeceği merak konusu oluyor. Başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez ve Özge Törer gibi oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümün yayın tarihi araştırılmaya devam ediliyor. Peki Kuruluş Osman 7. bölüm haftaya yok mu? 1 Ocak Çarşamba günü Kuruluş Osman yeni bölüm yayınlanacak mı?

KURULUŞ OSMAN 7.BÖLÜM HAFTAYA YOK MU?

Kuruluş Osman 7.bölümün haftaya yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Bozdağ film imzalı Kuruluş Osman dizisi haftaya yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz netleşmedi.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir. Osman ile Yannis'in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır? Obaya gelen Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebalı'yı bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis'in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebalı, nasıl bir yol izleyecektir?