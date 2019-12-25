Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman 6.son bölüm ardından 7.bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Çarşamba akşamları izleyicisini ekran başına kilitleyen dizinin son bölümünde heyecan yine zirvede yaşandı. Dün akşamki son bölümde Selcan Hatun'un obaya dönmesiyle birlikte dizide beklenmedik gelişmeler yaşandı. Heyecan dolu son bölümde Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Dizinin sıkı takipçileri '' Kuruluş Osman 7.bölüm fragmanı izle'' şeklinde araştırmaya başladı. Peki Kuruluş Osman 7.bölüm fragmanı yayında mı? Kuruluş Osman 6. son bölüm izle!